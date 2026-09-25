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logos-press.md logologos-press
25 Сентября 2026, 08:50
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В Молдове пересмотрят требования к моющим средствам

Моющие средства, продаваемые в Республике Молдова, должны будут соответствовать новым требованиям к составу, биоразлагаемости, маркировке и безопасности.

В Молдове пересмотрят требования к моющим средствам.
В Молдове пересмотрят требования к моющим средствам.

Кроме того, химические вещества, представляющие серьезную опасность для здоровья человека и окружающей среды, будут разрешены к использованию только при особых условиях, пишет logos-pres.md

Министерство окружающей среды провело общественные консультации по двум проектам решений правительства.

Первый проект устанавливает требования к моющим средствам и поверхностно-активным веществам – веществам, помогающим удалять грязь и жир.

Новые положения касаются состава продукции, биоразлагаемости, маркировки, соответствия стандартам и безопасного использования. Производители, импортеры и дистрибьюторы должны будут соблюдать эти требования до того, как продукция поступит на рынок.

Моющие средства, реализуемые в Республике Молдова, должны соответствовать требованиям, установленным для защиты здоровья человека и снижения воздействия на окружающую среду, в частности на реки, озера и другие водные экосистемы.

Второй проект предусматривает утверждение списка химических веществ, которые могут оказывать серьезное воздействие на здоровье человека или окружающую среду.

Если вещество включено в этот список, его использование будет разрешено только в целях и на условиях, установленных разрешением. Эта мера направлена на более строгий контроль над веществами, представляющими наибольшую опасность.

Там, где существуют более безопасные альтернативы, планируется постепенная замена опасных веществ. Цель состоит в снижении воздействия на людей и работников и предотвращении негативного воздействия на окружающую среду.

Оба проекта являются частью процесса приведения молдавского законодательства в соответствие с требованиями Европейского союза и направлены на более безопасное обращение с химическими веществами и снижение рисков для здоровья и окружающей среды.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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