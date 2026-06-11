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11 Июня 2026, 15:17
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В Молдове ожидаются ливни с грозами и градом

Метеорологи объявили "оранжевый" уровень опасности для северных, восточных и юго-западных районов и "желтый" уровень для центральных и юго-восточных регионов страны.

В Молдове объявили желтый и оранжевый уровни метеоопасности: ливни с грозами.
В Молдове объявили желтый и оранжевый уровни метеоопасности: ливни с грозами.

Метеопредупреждение будет действовать с 15:30 11 июня до 21:00 12 июня.

"Оранжевый" уровень: в некоторых районах ожидаются сильные ливни (до 50–79 л/м²).

"Желтый" уровень опасности: ожидаются кратковременные дожди с молниями, местами сильные ливни (15–49 л/м²) с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

В Молдове ожидаются ливни с грозами и градом

Источник
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