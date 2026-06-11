В Молдове ожидаются ливни с грозами и градом

Метеопредупреждение будет действовать с 15:30 11 июня до 21:00 12 июня.

"Оранжевый" уровень: в некоторых районах ожидаются сильные ливни (до 50–79 л/м²).

"Желтый" уровень опасности: ожидаются кратковременные дожди с молниями, местами сильные ливни (15–49 л/м²) с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.