В Молдове отзывают масляное печенье из-за содержания потенциально опасных веществ.

Национальный центр защиты прав потребителей сообщил об отзыве с продажи масляного печенья в металлической коробке производителя Becky’s B.V.

Как сообщает ведомство, причиной стало выявление в продукте 3-MCPD (3-монохлор-1,2-пропандиола) и эфиров глицидиловых жирных кислот.

Речь идет о печенье массой 114 граммов, произведенном 22 сентября 2025 года. Номер партии — PG22IYD.

Центр защиты прав потребителей рекомендует гражданам, которые приобрели печенье указанной партии, не употреблять его и вернуть в магазин, где оно было куплено.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам 022 800 456 и 079 303 039 или написать на электронную почту info@promstore.md.

Национальный центр защиты прав потребителей призывает граждан внимательно проверять приобретенные продукты и соблюдать рекомендации по отзыву.