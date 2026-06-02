2 Июня 2026, 11:45
В Молдове подешевеют бензин и дизтопливо

НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 3 июня.

В Молдове ощутимо подешевеют бензин и дизтопливо.

Таким образом, бензин подешевеет на 64 бана и будет стоить 30,03 лея за литр, а дизельное топливо подешевеет на 68 банов - до 27,72 лея за литр.

Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.

НАРЭ будет устанавливать цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожания, так и удешевления топлива.

