В Молдове охват вакцинацией против кори, паротита и краснухи упал до 68,6%.

Исследование итальянских ученых, основанное на данных ВОЗ и ЮНИСЕФ и опубликованное в научном журнале, показывает, что в 16 странах ЕС снизились показатели вакцинации как минимум по четырем из семи проанализированных вакцин.

В Румынии, Болгарии, на Кипре, в Ирландии, Нидерландах и Швеции снижение затронуло все семь проанализированных вакцин. Наиболее заметное сокращение было зафиксировано в случае вакцинации против менингита и полиомиелита, за ними следуют вакцины против гепатита B, дифтерии и столбняка, передает stiri.md со ссылкой на europalibera.md

Эпидемиолог Николае Фуртунэ говорит, что в Республике Молдова тенденция к снижению охвата вакцинацией началась еще в 2018 году, а пандемия COVID-19 усилила это явление.

«Мы говорим о снижении показателей по всем видам вакцин из Национальной программы иммунизации — начиная с БЦЖ (против туберкулеза), которую делают в первые дни жизни ребенка, и заканчивая вакцинацией взрослых», — пояснил Николае Фуртунэ.

В случае вакцины БЦЖ уровень иммунизации снизился с 98% в 2018 году до 96% в 2025 году. По словам специалиста, это единственная вакцина, охват которой по-прежнему превышает установленный программой иммунизации целевой показатель в 95%.

Охват вакцинацией против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гепатита составляет около 85%.

Самый низкий показатель зафиксирован в случае вакцины КПК — против кори, паротита и краснухи. Если до пандемии COVID-19 он составлял около 80%, то в 2025 году снизился до 68,6%.

Корь — крайне заразное заболевание, которое может вызывать в том числе тяжелые осложнения. Среди них — пневмония, энцефалит, острый средний отит и поражение центральной нервной системы.

«Корь — это инфекция, которая может привести к смерти. Эпидемия в Румынии это показала. Там было зарегистрировано более 30 смертельных случаев. Кроме того, как краснуха, так и корь во время беременности могут вызывать врожденные пороки развития плода, в том числе глухоту, слепоту или врожденные пороки сердца. Эти инфекции могут поражать центральную нервную систему», — пояснил Фуртунэ.

Паротит поражает преимущественно слюнные железы, однако также может вызывать другие осложнения. У мальчиков в период полового созревания он может привести к воспалению яичек, а в редких случаях это может повлиять на фертильность.

По словам эпидемиолога, ограничения во время пандемии способствовали снижению доступности вакцинации, а распространявшаяся в тот период ложная информация дополнительно подорвала доверие населения.

«Говорили о микрочипах или 5G, и эти мифы распространились на все вакцины. Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы вернуться к допандемийному уровню вакцинации», — заявил Николае Фуртунэ.

Специалисты Национального агентства общественного здоровья также проводят информационные кампании на местах. Особое внимание уделяется ромским общинам, где, по словам эпидемиолога, существуют проблемы с доступом к медицинским услугам и согласием на вакцинацию.

Для детей, получивших только вакцины, которые вводятся при рождении, разрабатываются индивидуальные схемы наверстывающей вакцинации.

Исследование, проведенное в 2023–2024 годах Министерством здравоохранения, ANSP и ЮНИСЕФ, показывает, что 88% родителей вакцинируют детей в соответствии с календарем, 7,6% отказываются от отдельных вакцин, а 2,2% вообще не вакцинируют своих детей.

Национальная программа иммунизации в настоящее время включает 13 видов вакцин против 16 заболеваний. По данным властей, благодаря вакцинации ежегодно удается предотвратить около 42 000 случаев заболеваний и не менее 350 смертей.