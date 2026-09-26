В Молдове обновили правила доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью.

В Молдове разработан новый Свод правил в строительстве, который дополняет нормативную базу по обеспечению доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и ограниченной мобильностью.

Документ предусматривает специальные требования к поручням в санузлах, бассейнах, душевых, у раковин и в примерочных, передает logos-pres.md

К примеру, в доступных бассейнах поручни должны размещаться с обеих сторон лестницы – на высоте 900 мм для взрослых, 500-700 мм для детей и 100-150 мм для входа в воду в положении сидя.

Отдельные требования касаются раковин. Поручни не должны препятствовать подъезду кресла-коляски и доступу к смесителю. Установка поручня по переднему краю раковины не допускается, если он ограничивает доступ пользователя.

Документ также определяет недопустимые конструкции: поручни без надежной фиксации, опоры, мешающие пересадке с кресла-коляски, а также элементы, создающие риск падения или травмирования.

В доступных примерочных и медицинских пунктах предусматривается установка поручней у скамеек для самостоятельного подъема. В специализированных примерочных для пользователей кресел-колясок предусмотрены комбинированные поручни высотой от 750 до 1750 мм.

Правила также устанавливают требования к зонам досягаемости, безопасности незрячих пользователей и расположению поручней, чтобы они не создавали препятствий для передвижения и маневрирования кресла-коляски.

Свод правил будет применяться к новым и реконструируемым объектам, в которых устанавливаются стационарные опорные устройства для маломобильных групп населения. Документ предназначен для организаций и учреждений независимо от формы собственности.

При этом Свод не распространяется на уже построенные объекты и объекты, реконструируемые по ранее утвержденной проектной документации. Также он не регулирует индивидуальные средства реабилитации – трости, костыли и ходунки, а также поручни в транспортных средствах, пассажирских лифтах и подъемных платформах для людей с инвалидностью.

Документ разработан министерством инфраструктуры и регионального развития. Сейчас проект находится на этапе публичных консультаций.