1 Июня 2026, 12:50
В Молдове объявлено метеопредупреждение: ожидаются грозы, ливни и ветер
Государственная гидрометеорологическая служба объявила "жёлтый" уровень метеоопасности, который будет действовать 2 июня, с 08:00 до 23:00.
По прогнозам синоптиков, в этот период преимущественно в центральной и южной частях страны ожидаются ливневые дожди (до 15-45 литров на квадратный метр), местами с грозами, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.