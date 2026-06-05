5 Июня 2026, 20:00
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В Молдове объявили еще один желтый код из-за риска локальных подтоплений
В Молдове объявили желтый код гидрологической опасности из-за риска быстрого подъема воды и локальных подтоплений. Предупреждение будет действовать 6 и 7 июня.
По данным метеорологов, сильные ливни местами могут принести от 15 до 45 литров осадков на квадратный метр. Из-за этого возможны значительные стоки воды со склонов, в оврагах и ручьях, а также быстрые паводки на малых реках, передает rupor.md
Специалисты предупреждают, что в отдельных районах могут вырасти уровни и расходы воды, а также возникнуть локальные подтопления.
Местные власти и экономических агентов, в управлении которых находятся водохранилища, призывают внимательно следить за состоянием плотин, мостов и путей отвода воды, чтобы снизить риски возможных чрезвычайных ситуаций.