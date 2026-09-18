В Молдове не допустили к продаже 23 тонны бананов и 820 кг зеленого чая.

Более 23 тонн бананов и 820 килограммов зеленого чая не допустили к продаже в Молдове после того, как инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выявили нарушения в ходе импортного контроля.

Продукция была уничтожена под надзором инспекторов, передает realitatea.md

В случае с бананами речь идет о 23 180 килограммах фруктов с признаками порчи.

Кроме того, инспекторы выявили импортную партию зеленого чая весом 820 килограммов, в которой было зафиксировано превышение максимально допустимого уровня пестицидов хлорпирифоса и лямбда-цигалотрина.

Партии не были допущены к продаже на рынке Республики Молдова. Чтобы предотвратить возможный риск для потребителей, продукцию официально задержали и уничтожили под надзором инспекторов ANSA.

В агентстве отмечают, что официальный контроль импортируемой продукции призван предотвратить попадание на рынок продуктов питания, не соответствующих требованиям безопасности.

ANSA напоминает импортерам и операторам пищевой отрасли, что они несут ответственность за соответствие требованиям и безопасность продукции, выпускаемой на рынок.