theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
18 Сентября 2026, 16:11
5 743
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове не допустили к продаже 23 тонны бананов и 820 кг зеленого чая

Более 23 тонн бананов и 820 килограммов зеленого чая не допустили к продаже в Молдове после того, как инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выявили нарушения в ходе импортного контроля.

В Молдове не допустили к продаже 23 тонны бананов и 820 кг зеленого чая.
В Молдове не допустили к продаже 23 тонны бананов и 820 кг зеленого чая.

Продукция была уничтожена под надзором инспекторов, передает realitatea.md

В случае с бананами речь идет о 23 180 килограммах фруктов с признаками порчи.

Кроме того, инспекторы выявили импортную партию зеленого чая весом 820 килограммов, в которой было зафиксировано превышение максимально допустимого уровня пестицидов хлорпирифоса и лямбда-цигалотрина.

Партии не были допущены к продаже на рынке Республики Молдова. Чтобы предотвратить возможный риск для потребителей, продукцию официально задержали и уничтожили под надзором инспекторов ANSA.

В агентстве отмечают, что официальный контроль импортируемой продукции призван предотвратить попадание на рынок продуктов питания, не соответствующих требованиям безопасности.

ANSA напоминает импортерам и операторам пищевой отрасли, что они несут ответственность за соответствие требованиям и безопасность продукции, выпускаемой на рынок.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте