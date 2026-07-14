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unimedia.info logounimedia
14 Июля 2026, 20:38
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В Молдове нашёлся двойник норвежского нападающего Эрлинга Холанна

Молдавский инфлюенсер Михаил Казак привлек внимание пользователей социальных сетей благодаря поразительному сходству с форвардом английского клуба «Манчестер Сити».

В Молдове нашёлся двойник норвежского нападающего Эрлинга Холанна.
В Молдове нашёлся двойник норвежского нападающего Эрлинга Холанна.

Михаила Казака в соцсетях уже называют «Холанном из Молдовы». Пользователи отмечают сходство не только во внешности, но и в прическе и стиле молодого человека, пишет unimedia.info

Эрлинг Холанн - норвежский футболист, нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии. Рекордсмен английской Премьер-лиги по голам за сезон (36 голов в сезоне). Лучший бомбардир в истории сборной Норвегии.

Источник
unimedia.info logounimedia
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