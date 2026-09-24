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noi.md logonoi
24 Сентября 2026, 20:45
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В Молдове намерены ввести новые правила для табачных изделий и электронных сигарет

Предупреждения на пачках сигарет могут измениться, а у производителей появятся новые обязательства по информированию потребителей.

В Молдове намерены ввести новые правила для табачных изделий и электронных сигарет.
В Молдове намерены ввести новые правила для табачных изделий и электронных сигарет.

Парламент рассмотрел в первом чтении законопроект о контроле над табаком, разработанный Министерством здравоохранения и Национальным агентством общественного здоровья, передает noi.md

Проект предусматривает, что предупреждения о вреде для здоровья на упаковке табачных изделий станут более заметными. Названия и торговые марки не смогут закрывать их или ухудшать их видимость.

Среди новых предлагаемых сообщений — такие предупреждения, как «Курение вызывает рак полости рта и горла», «Курение может убить нерожденный плод» и «Ваш дым наносит вред вашим детям, семье и друзьям». 

Дополнительные правила коснутся и сопутствующих табачных изделий. На упаковках электронных сигарет и флаконов для заправки должна будет содержаться информация об ингредиентах, ароматизаторах, количестве никотина, выделяемого за одну дозу, и номере партии. 

Также будет включена рекомендация хранить эти продукты в недоступном для детей месте. Проект также предоставляет правительству возможность запретить продажу некоторых табачных изделий в случае, если научные исследования докажут, что определенные добавки значительно усиливают их токсичный эффект или потенциал привыкания. 

Новые положения являются частью процесса гармонизации законодательства Республики Молдова с нормами Европейского союза. Законопроект предстоит рассмотреть во втором чтении, а большая часть положений вступит в силу после присоединения Республики Молдова к ЕС.

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Источник
noi.md logonoi
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