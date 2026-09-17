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logos-press.md logologos-press
17 Сентября 2026, 11:40
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В Молдове налог или тариф за раздельный сбор мусора оплатят пользователи

Служба саночистки, создаваемая на уровне населенных пунктов, будет функционировать в соответствии с узаконенными правилами.

В Молдове налог или тариф за раздельный сбор мусора оплатят пользователи.
В Молдове налог или тариф за раздельный сбор мусора оплатят пользователи.

Положения вступившего в силу регламента будут обязательны для всех ее операторов, независимо от формы собственности и способа управления, сообщает logos-press.md

Документ предполагает, что службу организуют местные органы власти посредством прямого управления либо делегированного – на основании договора, заключенного между ними и операторами. 

Регламент устанавливает, что все жители и юрлица, находящиеся на территории населенного пункта, вправе пользоваться услугой. В нем прописана организация раздельного сбора бытовых отходов 5 фракций (бумага и картон, стекло, пластик и металл, биоотходы, смешанные отходы), а также их транспортировка. При этом операторам предоставляется возможность начать обслуживание с 3 фракций: перерабатываемые отходы (бумага и картон, пластик и металл), смешанные отходы и стекло. 

Положение предусматривает для операторов дополнительные обязательства: использование кратчайших и/или маршрутов с наименьшим воздействием на здоровье населения и экологию, сбор отходов в полном объеме, за исключением опасных и др. 

Расходы на функционирование службы будут нести операторы или местные органы власти в пределах ассигнований, предусмотренных в их бюджетах, а также пожертвований, грантов и других источников. Кроме того, пользователи будут оплачивать услуги санитарии посредством тарифа или специального налога и/или санитарного сбора.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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