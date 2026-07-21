В Молдове начнут отключать 3G: сеть закроют до конца 2027 года.

Orange Moldova начала процесс постепенного отключения сети 3G на территории Молдовы по географическим зонам. Процесс будет проходить поэтапно, а полное прекращение предоставления услуг запланировано до конца 2027 года.

Оператор заявляет, что это решение является частью стратегии по модернизации и оптимизации инфраструктуры электронных коммуникаций, пишет mold-street.com

«Постепенно отказываясь от технологии 3G, компания сможет сосредоточить свои ресурсы и инвестиции на развитии новых, более эффективных мобильных технологий, лучше отвечающих современным потребностям пользователей в сфере связи», — говорится в сообщении Orange Moldova.

Компания, являющаяся крупнейшим игроком на рынке мобильной связи, отмечает, что процесс будет внедряться постепенно, чтобы минимизировать влияние на пользователей. Оператор обещает принять «все необходимые меры для обеспечения плавного перехода к доступным альтернативным технологиям».

Пока два других мобильных оператора не объявили, когда начнут отказ от устаревшей технологии 3G. Напомним, что лицензии трех операторов мобильной связи Молдовы на использование частот 3G были продлены три года назад еще на шесть лет — до конца 2029 года.

Отключение сетей 3G является международным процессом, в рамках которого телекоммуникационные компании стремятся лучше отвечать современным требованиям к связи, переходя на более эффективные технологии с меньшим воздействием на окружающую среду.

В Европе операторы связи постепенно отказываются от сетей 2G и 3G. Этот процесс, начавшийся в 2024 году, будет продолжаться до 2029 года в соответствии с графиком каждого оператора и конкретной страны.

Сеть 3G, запущенная более 20 лет назад, значительно потеряла популярность. Большинство пользователей перешли на преимущества сетей 4G/LTE или на скорость и производительность 5G.