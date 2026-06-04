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rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 11:15
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В Молдове начались выпускные экзамены в девятых классах

Экзаменационная сессия для выпускников гимназий продлится с 4 по 15 июня 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

В Молдове начались выпускные экзамены в девятых классах.
В Молдове начались выпускные экзамены в девятых классах.

Первое тестирование по истории проходит уже сегодня, а завершатся проверки знаний в середине месяца экзаменом по румынскому языку для иноязычных учащихся. Первые оценки школьники узнают 25 июня. Основная часть экзаменов распределена по дням, чтобы ученики успевали подготовиться, пишет rupor.md

В понедельник, 8 июня, пройдет самый массовый тест — по математике, в котором примут участие 34 533 выпускника в 385 профильных центрах. В четверг, 11 июня, девятиклассники сдадут экзамен по языку обучения: тест по румынскому языку и литературе напишут 26 293 человека, а по русскому — 6294 школьника. Последним этапом 15 июня станет экзамен по румынскому языку для алолингвов, на который записаны 7092 учащихся.

При этом 30 школьников освобождены от тестирования по отдельным предметам. Это призеры республиканских олимпиад текущего года, занявшие первые, вторые или третьи места. По правилам министерства, им автоматически выставляется высший балл — «десятка». В рамках поддержки выпускников министр образования Дан Перчун отметил, что волнение перед экзаменами естественно, и призвал ребят верить в свои силы и накопленные за годы учебы знания.

Все экзаменационные работы будут проверять в четырех специализированных центрах в Кишиневе до 24 июня. Первые результаты вывесят в школах 25 июня, и в этот же день ученики смогут при необходимости подать заявление на апелляцию. Окончательные итоги экзаменационной сессии после перепроверки работ станут известны 3 июля 2026 года.

Источник
rupor.md logorupor
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