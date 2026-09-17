В Молдове на создание системы мониторинга мошенничества выделят почти 5 млн леев.

В Молдове создадут национальную систему для мониторинга и координации случаев мошенничества и нарушений при управлении средствами.

Правительство 16 сентября одобрило проект Концепции и Положения об информационной системе «Мониторинг и координация в сфере противодействия мошенничеству» (SI MCAF). Платформа будет централизовать информацию о подозрениях в мошенничестве и позволит ответственным учреждениям обмениваться данными, пишет realitatea.md

С помощью системы власти, граждане и информаторы о нарушениях смогут регистрировать и рассматривать сообщения о возможном мошенничестве или ненадлежащем использовании средств. Информация будет храниться в единой базе, что позволит контрольным, аудиторским и правоохранительным органам лучше координировать проверки и работу с такими случаями.

Платформа также будет сохранять историю каждого случая и собирать статистику. Эти данные помогут выявлять профили риска получателей средств и выявлять закономерности, которые могут указывать на возможные риски мошенничества.

SI MCAF подключат к существующей правительственной инфраструктуре. Для аутентификации, электронной подписи, обмена данными, уведомлений и хранения информации будут использоваться сервисы MPass, MSign, MConnect, MNotify и MCloud. Все действия в системе будут регистрироваться через MLog.

Владельцем и держателем системы станет Государственная инспекция финансового контроля (ICFS), которая выполняет функции национального подразделения по борьбе с мошенничеством. Техническое администрирование, обслуживание и развитие платформы обеспечит Центр информационных технологий в финансах (CTIF).

Создание системы оценивается в 4,9 млн леев. На первый этап проекта, который предусматривает разработку архитектуры, базовых модулей и технических спецификаций, в бюджете ICFS на этот год предусмотрено 1,98 млн леев.

Финансирование будет осуществляться за счет бюджета Государственной инспекции финансового контроля, а также ресурсов проектов технической помощи и грантов европейских партнеров по развитию.

Внедрение SI MCAF связано и с обязательствами Молдовы в рамках процесса вступления в Европейский союз. Система должна упростить оперативное информирование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) о подозрительных случаях и повысить прозрачность для партнеров по развитию в вопросах защиты предоставленных Молдове средств.