В Молдове на этой неделе будет тепло, но возможны дожди.

В Молдове предстоящая неделя начнется с преимущественно облачной, но теплой погоды. В конце сентября температура днем будет достигать +21°C, а первые дни октября принесут небольшое похолодание и дожди.

По данным meteofor.md, в понедельник, 28 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +19°C, ночью температура опустится до +14°C.

Во вторник, 29 сентября, будет теплее — до +21°C днем и +15°C ночью. Осадков не ожидается.

В среду, 30 сентября, температура составит около +19°C днем и +9°C ночью. Сохранится преимущественно облачная погода без дождей.

В четверг, 1 октября, ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +18°C, ночью температура составит около +9°C.

В пятницу, 2 октября, также возможны дожди. Температура днем будет около +18°C, ночью — до +10°C.

В субботу, 3 октября, осадки маловероятны. Днем ожидается до +20°C, однако ночью станет прохладнее — около +6°C.

В воскресенье, 4 октября, температура днем составит около +19°C, ночью — +7°C. Существенных осадков не прогнозируется.