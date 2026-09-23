В Молдове может появиться Реестр изображений лиц.

Система позволит автоматически сопоставлять фотографии и использовать биометрическую идентификацию при расследовании преступлений, установлении личности и розыске пропавших без вести.

В реестр будут включаться изображения найденных лиц, а также фотографии людей, личность которых не установлена. Система сможет проводить биометрическое сопоставление в форматах 1:1 и 1:N. При этом результаты автоматического сравнения будут носить предварительный характер и подлежать проверке квалифицированными специалистами, отмечает noi.md со ссылкой на IPN.

Изображения смогут поступать в систему в рамках процессуальных действий и специальных розыскных мероприятий из законно полученных фото- и видеоматериалов, а также от органов власти Республики Молдова и других государств. Проект не предусматривает автоматического внесения в RIF фотографий всех граждан.

Система сможет использоваться для предупреждения и расследования преступлений, проверки личности, розыска пропавших без вести и идентификации тел погибших. Общие поисковые запросы, поиск без конкретно определенной цели, а также использование системы для создания дискриминационных профилей будут запрещены.

Доступ к реестру получат только уполномоченные лица, а все операции будут регистрироваться для обеспечения их отслеживаемости. Реестр также сможет использоваться для обмена изображениями лиц с другими государствами в рамках полицейского сотрудничества и европейского механизма Prüm II.

Собственником реестра будет государство, владельцем — Министерство внутренних дел, а Служба информационных технологий МВД обеспечит разработку и администрирование баз данных. За техническую инфраструктуру и кибербезопасность будет отвечать Служба информационных технологий и кибербезопасности.

В настоящее время проект проходит процедуру согласования и продвижения.

18 сентября МВД организовало онлайн-консультацию с общественностью, однако она не состоялась, поскольку ни один представитель заинтересованных сторон не подключился. По данным министерства, учреждения, ответственные за защиту основных прав, ранее представили замечания и предложения, которые были учтены.