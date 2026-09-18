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rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 21:51
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В Молдове хотят изменить школьную программу по румынскому языку и литературе

Проект новой учебной программы по румынскому языку и литературе вынесли на публичное обсуждение в Кишиневе.

В Молдове хотят изменить школьную программу по румынскому языку и литературе.
В Молдове хотят изменить школьную программу по румынскому языку и литературе.

Мероприятие состоится 28 сентября, а все заинтересованные специалисты могут заранее зарегистрироваться онлайн, сообщает Минобразования, передает rupor.md

Ведомство приглашает преподавателей, исследователей, экспертов и представителей гражданского общества обсудить изменения, цели обучения и содержание новой программы. Встреча пройдет в гибридном или очном формате 28 сентября 2026 года в столичном пространстве EduDigitalHub по адресу: ул. Ион Крянгэ, № 1, корп. 2. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

По информации Министерства образования и исследований, участники смогут напрямую высказать свои рекомендации относительно применения материалов на уроках. Желающие присоединиться к обсуждению могут пройти предварительную регистрацию по ссылке.

В ведомстве отмечают, что все поступившие предложения и замечания будут детально проанализированы и учтены при доработке итогового варианта документа. Цель министерства — сделать так, чтобы обновленная школьная программа полностью отвечала современным потребностям учащихся и преподавателей.

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Источник
rupor.md logorupor
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