В Молдове хотят изменить школьную программу по румынскому языку и литературе.

Проект новой учебной программы по румынскому языку и литературе вынесли на публичное обсуждение в Кишиневе.

Мероприятие состоится 28 сентября, а все заинтересованные специалисты могут заранее зарегистрироваться онлайн, сообщает Минобразования, передает rupor.md

Ведомство приглашает преподавателей, исследователей, экспертов и представителей гражданского общества обсудить изменения, цели обучения и содержание новой программы. Встреча пройдет в гибридном или очном формате 28 сентября 2026 года в столичном пространстве EduDigitalHub по адресу: ул. Ион Крянгэ, № 1, корп. 2. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

По информации Министерства образования и исследований, участники смогут напрямую высказать свои рекомендации относительно применения материалов на уроках. Желающие присоединиться к обсуждению могут пройти предварительную регистрацию по ссылке.

В ведомстве отмечают, что все поступившие предложения и замечания будут детально проанализированы и учтены при доработке итогового варианта документа. Цель министерства — сделать так, чтобы обновленная школьная программа полностью отвечала современным потребностям учащихся и преподавателей.