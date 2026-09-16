В Молдове изменили правила работы детский лагерей.

Детские лагеря отдыха в Молдове начнут работать по новым правилам с 1 января 2027 года Об этом сообщает правительство с ссылкой на проект министерства образования и исследований.

Обновленные требования уделяют особое внимание защите прав детей, безопасности и созданию доступной среды для ребят с ограниченными возможностями. Новые нормы четко распределяют обязанности руководства и персонала, а также вводят строгие правила фото- и видеосъемки несовершеннолетних, пишет rupor.md

Как отметила генеральный секретарь министерства Галина Русу, дети с инвалидностью должны иметь равный доступ к качественному отдыху, общению и образовательным мероприятиям. Документ обязывает лагеря оборудовать территорию для безопасного участия таких детей, а также включает их вместе с сопровождающими в список претендентов на бесплатные или льготные путевки.

Согласно утвержденному положению, дневные лагеря без ночлега во время летних каникул смогут принимать детей от 7 до 13 лет, а лагеря с круглосуточным пребыванием — от 7 до 17 лет. Персонал учреждений теперь обязан проходить специальное обучение по защите детей и действиям в экстренных ситуациях, чтобы вовремя предотвращать любые угрозы физической или эмоциональной безопасности воспитанников.

Отдельное внимание в документе уделено конфиденциальности. Фотографировать и снимать детей, а также публиковать кадры, по которым их можно узнать, разрешено только при соблюдении закона и с предварительного согласия родителей или опекунов.

Государство продолжит полностью или частично финансировать отдых льготных категорий граждан. Каждый год правительство будет утверждать квоты и список тех, кто может получить путевки бесплатно или со скидкой. В эту категорию входят дети в трудной жизненной ситуации, сироты, ребята из многодетных семей, дети с инвалидностью и их сопровождающие, беженцы, получатели временной защиты, дети рома, а также школьники, показавшие высокие результаты в учебе и на олимпиадах.