В Молдове изменятся правила уплаты налога на уборку.

Государственная налоговая служба сообщила о новых правилах взимания налога на санитарную очистку, которые вступят в силу в этом году. Изменения коснутся круга плательщиков, порядка начисления и сроков уплаты сбора.

Согласно новым положениям, налог на санитарную очистку сможет взиматься либо с лиц, зарегистрированных по определенному адресу, либо с владельцев жилья. Решение о выборе одной из этих категорий ежегодно будут принимать органы местного публичного управления, пишет rupor.md

Расчет налога будет осуществляться ежегодно службами по сбору местных налогов и сборов при примэриях в соответствии с механизмом, утвержденным каждой местной администрацией.

Еще одно важное изменение касается срока оплаты. Начиная с налогового периода 2026 года, налог на санитарную очистку необходимо будет оплатить до 25 сентября каждого года.

Уведомления о начислении будут направляться налогоплательщикам не позднее чем за 15 дней до истечения срока оплаты. Оплатить сбор можно будет онлайн через систему MPay или сервисы Государственной налоговой службы, а также наличными в банках и почтовых отделениях.

Ведомство также напоминает, что местные власти смогут предоставлять льготы, отсрочки или освобождение от уплаты налога отдельным категориям граждан, включая социально уязвимые группы населения.

За несвоевременную оплату будет начисляться пеня в размере 0,0301% от суммы задолженности за каждый день просрочки.