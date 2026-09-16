В Молдове изменят правила маркировки энергоэффективности техники

Потребители в Молдове смогут получать более подробную информацию о потреблении энергии и эффективности бытовой техники до её покупки.

Министерство энергетики завершило разработку проекта изменений в правила энергетической маркировки, который предусматривает новые требования для сушильных машин и холодильного оборудования с функцией прямой продажи, сообщает logos-press.md

Согласно проекту, товары, подпадающие под новые требования, должны сопровождаться энергетической этикеткой и информационным листком с характеристиками продукции. Эти данные позволят потребителям оценивать энергетические параметры оборудования до совершения покупки.

На этикетке будет указываться класс энергоэффективности и другие соответствующие параметры. Поставщики также должны будут предоставлять информацию в электронном формате.

При продаже через Интернет энергетическая этикетка и информационный листок должны быть доступны покупателю до оформления покупки. Рекламные и промоматериалы для соответствующей продукции также должны содержать информацию о классе энергоэффективности и диапазоне доступных классов.

В физических торговых точках этикетка должна размещаться таким образом, чтобы она была хорошо видна потребителям. Требования будут распространяться и на дистанционную торговлю.

По данным Национального бюро статистики, около 51,4% домохозяйств в Молдове знают понятие энергетического класса и основные характеристики товара. При этом около 45,1% ориентируются на энергетическую этикетку при покупке продукции, влияющей на энергопотребление. Однако только 13,3% домохозяйств считают энергоэффективность определяющим фактором при покупке.

Новые требования к сушильным машинам

Отдельный регламент будет регулировать энергетическую маркировку бытовых барабанных сушильных машин. Он будет распространяться как на оборудование, работающее от электросети, так и на газовые модели.

Документ установит требования к энергетической этикетке и дополнительной информации, которая должна предоставляться потребителям.

После вступления новых норм в силу предусмотрены следующие целевые показатели:

– в течение 12 месяцев не менее 70% соответствующей продукции на рынке Молдовы должны продаваться с энергетической этикеткой и информационным листком, отвечающими законодательным требованиям;

– в течение 18 месяцев доля продукции энергоэффективных классов среди соответствующих товаров должна увеличиться минимум на 20% по сравнению с базовым уровнем;

– в течение 24 месяцев планируется сократить минимум на 10% долю несоответствующей продукции, выявляемой в ходе государственного контроля по соответствующим категориям.

Актуализация требований происходит на фоне высокой доли жилого сектора в энергопотреблении страны. Согласно энергетическому балансу за 2024 год, на сектор домохозяйств приходится около 42% конечного потребления энергии в Молдове.

В настоящее время энергетическая маркировка уже применяется в Молдове к нескольким категориям продукции, включая холодильники, стиральные и посудомоечные машины, источники света и электронные дисплеи.

Энергетические этикетки используют шкалу от A до G: класс A обозначает наиболее энергоэффективные товары, а класс G – продукцию с наименьшей энергоэффективностью.