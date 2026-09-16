В Молдове ежегодно выявляют около 350 случаев рака шейки матки.

Ежегодно в Молдове у около 350 женщин впервые диагностируют рак шейки матки, и порядка 150 пациенток умирают от этого заболевания.

Рак шейки матки — одно из немногих онкологических болезней, которое развивается очень медленно и практически без симптомов на ранних стадиях, пишет rupor.md

«Большинство раков шейки матки не болит, не вызывает дискомфорта и не дает характерных симптомов до запущенной стадии. Поэтому регулярный скрининг — единственный шанс выявить предраковые изменения или ранние стадии заболевания», — объясняет онкогинеколог Диана Валуца.

Женщина может чувствовать себя прекрасно, а болезнь уже развивается внутри. Именно поэтому важно проходить профилактические осмотры раз в три года.

В рамках государственной программы в Молдове скрининг на рак шейки матки проводится бесплатно и доступен всем женщинам в возрасте от 25 до 61 года. Для этого достаточно обратиться к семейному врачу или в любой медицинский центр по месту жительства.

«На приеме у гинеколога берется цитологический мазок — он называется ПАП-тест или мазок на цитологию. Этот анализ помогает выявить любые изменения на шейке матки, которые могут стать предраковыми», — рассказывает Валуца.

Обследование занимает всего несколько минут и не вызывает особого дискомфорта. Если результаты мазка показывают наличие атипии или других изменений, это не означает автоматический диагноз рак. В таком случае назначается более детальное обследование — кальпоскопия, биопсия и гистологическое исследование. «Раннее выявление предраковых состояний дает возможность их успешно лечить, а в случае раннего рака — сохранить органы и репродуктивную функцию».

Если диагноз подтверждается, современная медицина предлагает щадящие и эффективные методы лечения, которые позволяют полностью избавиться от болезни и сохранить качество жизни. В противном случае, на запущенных стадиях, лечение становится более сложным и менее эффективным.

Еще один мощный метод защиты — вакцинация против ВПЧ. В Молдове вакцина доступна бесплатно для девочек и мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет и женщин до 26 лет (в двух дозах).

«Вакцинация помогает сформировать иммунитет и предотвратить заражение вирусом, который является основной причиной развития рака шейки матки», — отмечает Валуца.

Иммунизация — это не только защита от онкологических заболеваний, но и важное средство профилактики инфекций, передающихся половым путем. Вакцинация особенно актуальна в условиях, когда вирус широко распространен.