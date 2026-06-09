В Молдове дроны на охоте будут запрещены по закону.

Действующая формулировка понятия «незаконная охота» не охватывает исчерпывающим образом все деяния, квалифицируемые как браконьерство. В этом контексте предлагаемая редакция статьи 20 устанавливает, что незаконной охотой является осуществление охоты в запрещенные периоды, в запрещенных местах или с использованием запрещенных законодательством средств, систем и методов, пишет logos-pres.md

Таким образом, браконьерством будет считаться преследование диких животных с использованием любых транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты (дроны). Также запрещается использование приборов ночного видения и тепловизоров.

Кроме того, незаконной охотой признается использование незарегистрированного или ненадлежащего охотничьего оружия, а также осуществление охоты без необходимых законных документов либо с использованием недействительных или принадлежащих другим лицам разрешений и охотничьих билетов.

Данный законопроект находится на рассмотрении в парламенте. В среду, 10 июня, на платформе Комиссии по окружающей среде, климату и зеленому переходу состоятся общественные консультации по предложенным поправкам к Закону об охоте и охотничьем фонде.