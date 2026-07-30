В Молдове девушка, сломавшая позвоночник на вечеринке, вышла из комы и заговорила.

После почти полугода борьбы за жизнь 18-летняя девушка из села Буковец Страшенского района, получившая травму позвоночника на вечеринке, вышла из комы и впервые высказалась о произошедшем.

Сейчас Алина по-прежнему прикована к постели из-за тяжелых травм позвоночника. Впереди у нее длительная и сложная реабилитация, которая должна помочь ей вернуться к нормальной жизни, передает unimedia.info

«Я ничего не хочу, хочу только здоровья. Мне жаль, что все они лгали», — сказала она со слезами на глазах.

Состояние девушки остается крайне тяжелым. Однако недавно ей удалось немного пошевелить одной ногой. Для Алины это важный шаг на пути к восстановлению и надежда на дальнейший прогресс.

Напомним, что девушка из села Буковец Страшенского района впала в кому после того, как в ночь с 13 на 14 февраля она получила серьезные переломы шейного отдела позвоночника во время вечеринки в доме знакомых. Родственники девушки ранее рассказывали, что обстоятельства произошедшего остаются неясными. По их словам, молодые люди, находившиеся на вечеринке, пытались скрыть случившееся и представляли разные версии произошедшего.