В Молдове детей ростом до 150 см обяжут перевозить в автокреслах независимо от возраста

В Молдове планируют ужесточить правила перевозки детей в автомобилях и введут критерий роста вместо возрастного ограничения.

Об этом сообщает bani.md со ссылкой на проект поправок в Правила дорожного движения, разработанный министерством инфраструктуры и регионального развития, пишет rupor.md

В настоящее время использование специальных удерживающих систем обязательно для детей младше 12 лет. Согласно новому проекту, требование распространят на всех детей ростом ниже 150 сантиметров, даже если они уже перешагнули двенадцатилетний рубеж. По заявлению властей, эта мера призвана привести национальное законодательство в соответствие со стандартами Европейского союза.

Документ также вводит детальную классификацию автокресел и бустеров по росту и весу, а также запрещает устанавливать кресла против хода движения на сиденьях с активными фронтальными подушками безопасности, если они не отключены. Кроме того, в автобусах и междугородних микроавтобусах пассажиров обяжут информировать о необходимости пристегиваться, а грузовики обяжут оснастить дополнительными зеркалами для устранения «слепых зон».

Необходимость изменений в ведомстве объясняют тревожной статистикой аварийности. По данным MIDR, за период с 2015 по 2025 год число ДТП с участием несовершеннолетних выросло на 32,6% (с 347 до 460 случаев), а число пострадавших детей в 2025 году достигло 509 человек, что стало максимумом за последнее десятилетие.

Кроме того, в ведомстве указали на массовое несоблюдение текущих норм: только за 2025 год правоохранители зафиксировали 51 824 нарушения правил использования ремней безопасности и детских кресел, а также 1 897 случаев неправильной перевозки детей. Планируется, что после официального утверждения правительственные поправки вступят в силу с 1 января 2029 года.