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rupor.md logorupor
27 Сентября 2026, 12:30
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В Молдове более 300 сел могут остаться без регулярного сообщения с районными центрами

Более 300 сельских населенных пунктов Молдовы уже не имеют регулярного транспортного сообщения с районными центрами или крупными городами.

В Молдове более 300 сел могут остаться без регулярного сообщения с районными центрами.
В Молдове более 300 сел могут остаться без регулярного сообщения с районными центрами.

Об этом заявил председатель Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (APOTA) Олег Алекса, сообщает rupor.md

По его словам, главная проблема заключается в нерентабельности многих сельских маршрутов. Рост цен на топливо, небольшое количество пассажиров и увеличение эксплуатационных расходов не позволяют перевозчикам продолжать работу на некоторых направлениях.

«У нас уже есть села в Молдове, которые больше не имеют сообщения с районными центрами и столицей. Потому что перевозки стали нерентабельными», — заявил Олег Алекса.

Представители перевозчиков отмечают, что особенно сложная ситуация складывается в малонаселенных селах с небольшим пассажиропотоком. Доходы от продажи билетов там уже не покрывают расходы на выполнение рейсов.

В результате некоторые маршруты были сокращены или полностью закрыты. Жители сел рискуют остаться без регулярного доступа к районным центрам, государственным учреждениям, больницам, рынкам и другим необходимым услугам.

Олег Алекса также обратил внимание на неопределенность вокруг административно-территориальной реформы. Возможная реорганизация районов и административных центров может изменить существующие транспортные потоки и потребовать пересмотра маршрутной сети.

Перевозчики считают, что без мер, которые сделают сельские маршруты экономически жизнеспособными, число населенных пунктов без регулярного транспорта может увеличиться.

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Источник
rupor.md logorupor
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