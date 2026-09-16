В Молдове безрецептурные лекарства можно будет приобрести через Интернет.

В Молдове разрешат продавать лекарства через интернет. Но только безрецептурные медицинские препараты, а также медикаменты, назначенные посредством электронного рецепта.

Это и ряд других положений, касающихся изменений, связанных с цифровизацией системы здравоохранения, содержатся в проекте нового Закона о фармацевтической деятельности, пишет logos-pres.md

Минздрав повторно вынес на публичные консультации проект, который регламентирует новый порядок реализации медикаментов, процедуры надзора за рынком, а также предлагает ряд нововведений.

Так, все авторизованные аптеки, независимо от формы собственности, обяжут использовать информационную систему и регистрировать в ней отпуск реализуемых препаратов.

Согласно документу, продавать лекарства онлайн смогут только авторизованные общественные аптеки через собственные сайты или электронные платформы, предварительно уведомив об этом Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM). Доставка будет разрешена только в пределах Молдовы.

Продажа лекарств через маркетплейсы, на которых не предусмотрено непосредственное участие авторизованной аптеки, будет запрещена. На странице каждого препарата на сайте компании будут указываться торговое и международное непатентованное наименование, терапевтические показания, инструкция и цена.

Кроме того, на сайтах аптек будет размещаться единый национальный логотип со ссылкой на официальный реестр Агентства по лекарствам и медицинским изделиям. Ведомство обязано будет опубликовать список аптек, имеющих право продавать лекарства дистанционно.