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logos-press.md logologos-press
16 Сентября 2026, 10:14
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В Молдове безрецептурные лекарства можно будет приобрести через интернет

В Молдове разрешат продавать лекарства через интернет. Но только безрецептурные медицинские препараты, а также медикаменты, назначенные посредством электронного рецепта.

В Молдове безрецептурные лекарства можно будет приобрести через Интернет.
В Молдове безрецептурные лекарства можно будет приобрести через Интернет.

Это и ряд других положений, касающихся изменений, связанных с цифровизацией системы здравоохранения, содержатся в проекте нового Закона о фармацевтической деятельности, пишет logos-pres.md

Минздрав повторно вынес на публичные консультации проект, который регламентирует новый порядок реализации медикаментов, процедуры надзора за рынком, а также предлагает ряд нововведений.

Так, все авторизованные аптеки, независимо от формы собственности, обяжут использовать информационную систему и регистрировать в ней отпуск реализуемых препаратов.

Согласно документу, продавать лекарства онлайн смогут только авторизованные общественные аптеки через собственные сайты или электронные платформы, предварительно уведомив об этом Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM). Доставка будет разрешена только в пределах Молдовы.

Продажа лекарств через маркетплейсы, на которых не предусмотрено непосредственное участие авторизованной аптеки, будет запрещена. На странице каждого препарата на сайте компании будут указываться торговое и международное непатентованное наименование, терапевтические показания, инструкция и цена.

Кроме того, на сайтах аптек будет размещаться единый национальный логотип со ссылкой на официальный реестр Агентства по лекарствам и медицинским изделиям. Ведомство обязано будет опубликовать список аптек, имеющих право продавать лекарства дистанционно.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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