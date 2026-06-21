В Молдове 77 000 человек с психическими заболеваниями: лечение даже для убийц не пожизненное.

Два недавних случая, один из которых привел к смерти двух человек, привлекли внимание к тому, как ведется наблюдение за пациентами с психическими проблемами и что происходит с теми, кто совершает тяжкие преступления.

В конце мая мужчина, вооруженный ножом, попытался проникнуть в квартиру в столичном секторе Буюканы, где находился только несовершеннолетний. Ребенок позвонил матери, которая вызвала полицию. Позже было установлено, что мужчина находился под наблюдением психиатра и был повторно госпитализирован, сообщает stiri.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Еще один серьезный случай произошел в апреле, когда в квартире в Кишиневе были найдены мертвыми 75-летняя женщина и ее 57-летняя дочь. Главный подозреваемый, 37-летний мужчина, сбежал из Клинической психиатрической больницы в городе Кодру до того, как ему был поставлен диагноз.

Врачи говорят, что людей в состоянии психомоторного возбуждения могут принудительно госпитализировать. Если экспертиза установит, что подозреваемый не осознавал происходящего в момент совершения преступления, суд может назначить принудительное медицинское лечение и госпитализацию в специализированное отделение.

По словам заведующего отделением Клинической психиатрической больницы в Кодру Юрия Бузенко, принудительное лечение не является пожизненным.

"Даже люди, совершившие убийства, могут быть выписаны после длительного лечения, в том числе и через 20 лет, и впоследствии находятся под наблюдением психиатра по месту жительства", - говорит врач.

Эксперты предупреждают, что нелеченная депрессия, отрицание проблем с психическим здоровьем, а также употребление алкоголя или наркотиков могут ухудшить состояние пациентов и привести к опасному поведению. Кроме того, многие психические расстройства носят хронический характер и могут рецидивировать, особенно если лечение не проводится. В Республике Молдова действуют около 40 общественных центров психического здоровья, где за пациентами наблюдают команды психиатров, психологов, социальных работников и медсестер. С момента проведения реформы в этой области около десяти лет назад количество госпитализаций ежегодно сокращается на 3000.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в прошлом году в Республике Молдова насчитывалось более 77 000 человек с психическими и поведенческими расстройствами. Однако статистика не включает алкогольный психоз, алкоголизм, наркоманию и злоупотребление психоактивными веществами, а это значит, что реальное число людей с такими проблемами может быть намного выше.