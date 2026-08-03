В Молдове 33 лицея показали средний балл выше 8 на экзаменах бакалавриата

В Молдове увеличилось число лицеев, выпускники которых показали высокие результаты на экзамене на степень бакалавра.

В 2026 году 33 теоретических лицея получили средний балл выше 8, согласно рейтингу, опубликованному Министерством образования и исследований и Национальным агентством по учебной программе и оцениванию, передает realitatea.md

Всего 129 лицеев обеспечили 100% сдачу экзамена среди своих выпускников. Из них 33 учреждения не только достигли полного показателя сдачи, но и показали средний результат выше 8 баллов.

По сравнению с прошлым годом количество лицеев со стопроцентной сдачей практически не изменилось — 129 против 130 в 2025 году. При этом число учебных заведений с высоким средним баллом выросло: с 23 до 33.

В экзаменационной сессии 2026 года приняли участие 364 учебных учреждения, среди которых:

312 теоретических лицеев;

47 колледжей;

5 учреждений высшего образования.

Всего к сдаче бакалавриата были допущены 18 437 кандидатов. Среди них:

11 887 выпускников лицеев;

3 917 выпускников колледжей и центров передового опыта;

243 студента учреждений высшего образования;

551 кандидат, сдававший экзамен в форме экстерната;

1 839 участников, не сдавших экзамены в предыдущие годы.

Министерство образования отмечает рост результатов выпускников. Так, количество кандидатов, получивших средний балл 10, увеличилось с 89 человек в 2025 году до 114 в 2026 году.

Также выросло число выпускников, завершивших экзамен со средними оценками от 7, 8 и 9 баллов и выше, что, по данным ведомства, свидетельствует о повышении общего уровня подготовки учащихся.