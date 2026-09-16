В Молдове 170 людей с инвалидностью переведут из интернатов в защищённое жильё.

Министерство труда и социальной защиты Молдовы закупило 31 из 33 запланированных защищённых жилых помещений.

В них планируется перевести около 170 людей с инвалидностью из интернатных учреждений, передает moldova1.md

Мера является частью реформы социальной защиты, направленной на деинституционализацию и развитие услуг на уровне местных сообществ. Власти намерены создавать условия, чтобы люди с инвалидностью могли жить более самостоятельно и получать необходимую поддержку по месту жительства.

Национальная программа социальной инклюзии людей с инвалидностью на 2026–2030 годы также предусматривает пересмотр критериев определения инвалидности и цифровизацию процедуры оценки. Медицинские справки и выписки планируется передавать между учреждениями в электронном формате, а заявления на установление степени инвалидности — подавать онлайн.

Кроме того, в этом году планируется создать шесть услуг respiro для семей, ухаживающих за людьми с инвалидностью. Четыре из них уже созданы. Получатели смогут получать до 30 дней поддержки в год, предоставляя родственникам, осуществляющим уход, возможность временно отдохнуть.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в Молдове насчитывается около 164 тысяч людей с инвалидностью, включая примерно 13,5 тысячи детей. Около четверти людей с инвалидностью трудоустроены.