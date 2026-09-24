В MoldATSA объяснили зарплату водителя в 63 тысячи леев в месяц.

Зарплаты сотрудников MoldATSA за последние три года выросли на 89% — примерно с 32 тысяч леев в среднем до 63 тысяч леев в 2025 году, а в первой половине 2026 года средняя зарплата достигла 69 тысяч леев.

Эти данные представил исполняющий обязанности администратора предприятия Василе Шарамет на заседании следственной комиссии по проверке государственных предприятий, сообщает agora.md

Если три года назад средняя зарплата в MoldATSA составляла около 32 тысяч леев, то в 2025 году она достигла 63 тысяч леев, а в первой половине 2026 года — около 69 тысяч леев, согласно представленным исполняющим обязанности администратора данным.

Шарамет также отметил, что часть роста расходов на оплату труда связана с изменением постановления правительства о зарплатах авиадиспетчеров. По его словам, изменения позволили выплачивать надбавки в размере до 150%.

Однако председатель комиссии Дину Плынгэу отметил, что повышение коснулось не только авиадиспетчеров. Он привел в пример сотрудника, который, по его словам, получал зарплату в 63 тысячи леев в качестве водителя.

«Он был не только водителем. Сначала он был начальником, затем заместителем начальника отдела, а после этого — водителем», — ответил Шарамет.

Премии до 400 тысяч леев в год

В ходе заседания комиссии также обсуждались премии, которые получают сотрудники. Исполняющий обязанности администратора MoldATSA заявил, что действующее законодательство не устанавливает ограничений по их размеру, и предложил пересмотреть этот механизм.

Он рассказал, что на предприятии были случаи, когда размер премий, выплаченных одному человеку за год, достигал 400 тысяч леев.

Какую роль играет APP в установлении зарплат

Представитель Агентства публичной собственности (АПС/АРР) Наталья Пэтрашку объяснила, что АПС выполняет функции учредителя через совет директоров. В частности, совет утверждает смету доходов и расходов и штатное расписание на основании обоснований, представленных администратором.

«Он предоставляет обоснование необходимости определенного количества сотрудников, формирования штатного расписания, количества работников, которые ему необходимы, и, соответственно, в зависимости от объема работы, спектра деятельности, согласно уставу определяется и количество нанимаемого персонала», — пояснила Наталья Пэтрашку.

При этом она уточнила, что непосредственно наймом персонала занимается администратор предприятия, а АПС напрямую не управляет государственными предприятиями и коммерческими обществами.

На вопрос об утверждении премий Пэтрашку ответила, что процедура зависит от положений управленческого контракта и устава предприятия. В некоторых случаях требуется решение совета директоров, а APP выполняет свои функции в качестве учредителя или акционера.

Представитель APP также заявила, что агентство не утверждает все запросы на премирование, поступающие от администраторов или директоров.