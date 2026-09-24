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agora.md logoagora
24 Сентября 2026, 12:03
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В MoldATSA объяснили зарплату водителя в 63 тысячи леев в месяц

Зарплаты сотрудников MoldATSA за последние три года выросли на 89% — примерно с 32 тысяч леев в среднем до 63 тысяч леев в 2025 году, а в первой половине 2026 года средняя зарплата достигла 69 тысяч леев.

В MoldATSA объяснили зарплату водителя в 63 тысячи леев в месяц.
В MoldATSA объяснили зарплату водителя в 63 тысячи леев в месяц.

Эти данные представил исполняющий обязанности администратора предприятия Василе Шарамет на заседании следственной комиссии по проверке государственных предприятий, сообщает agora.md

Если три года назад средняя зарплата в MoldATSA составляла около 32 тысяч леев, то в 2025 году она достигла 63 тысяч леев, а в первой половине 2026 года — около 69 тысяч леев, согласно представленным исполняющим обязанности администратора данным.

Шарамет также отметил, что часть роста расходов на оплату труда связана с изменением постановления правительства о зарплатах авиадиспетчеров. По его словам, изменения позволили выплачивать надбавки в размере до 150%.

Однако председатель комиссии Дину Плынгэу отметил, что повышение коснулось не только авиадиспетчеров. Он привел в пример сотрудника, который, по его словам, получал зарплату в 63 тысячи леев в качестве водителя.

«Он был не только водителем. Сначала он был начальником, затем заместителем начальника отдела, а после этого — водителем», — ответил Шарамет.

Премии до 400 тысяч леев в год

В ходе заседания комиссии также обсуждались премии, которые получают сотрудники. Исполняющий обязанности администратора MoldATSA заявил, что действующее законодательство не устанавливает ограничений по их размеру, и предложил пересмотреть этот механизм.

Он рассказал, что на предприятии были случаи, когда размер премий, выплаченных одному человеку за год, достигал 400 тысяч леев.

Какую роль играет APP в установлении зарплат

Представитель Агентства публичной собственности (АПС/АРР) Наталья Пэтрашку объяснила, что АПС выполняет функции учредителя через совет директоров. В частности, совет утверждает смету доходов и расходов и штатное расписание на основании обоснований, представленных администратором.

«Он предоставляет обоснование необходимости определенного количества сотрудников, формирования штатного расписания, количества работников, которые ему необходимы, и, соответственно, в зависимости от объема работы, спектра деятельности, согласно уставу определяется и количество нанимаемого персонала», — пояснила Наталья Пэтрашку.

При этом она уточнила, что непосредственно наймом персонала занимается администратор предприятия, а АПС напрямую не управляет государственными предприятиями и коммерческими обществами.

На вопрос об утверждении премий Пэтрашку ответила, что процедура зависит от положений управленческого контракта и устава предприятия. В некоторых случаях требуется решение совета директоров, а APP выполняет свои функции в качестве учредителя или акционера.

Представитель APP также заявила, что агентство не утверждает все запросы на премирование, поступающие от администраторов или директоров.

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agora.md logoagora
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