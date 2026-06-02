В мае в Молдове ввели 332 дозы вакцины против менингококковой инфекции типа B.

По данным Национального электронного регистра вакцинации Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), больше всего прививок было сделано в Кишиневе — 192, далее в Унгенском районе — 31 прививка, Каушанском районе — 16, Яловенском и Оргеевском районах — по 12, а также в Кагульском, Каларашском и Сорокском районах — по 9 прививок в каждом, передает moldpres.md

Специалисты в области здравоохранения считают вакцинацию одним из наиболее эффективных методов профилактики менингококковой инфекции, которая может быстро прогрессировать и иметь тяжелые последствия, особенно среди маленьких детей.

Менингококковая вакцина типа B доступна бесплатно в государственных учреждениях первичной медико-санитарной помощи Республики Молдова.

Минздрав и НАОЗ призывают родителей и законных представителей детей от 7 до 11 месяцев, которые входят в категорию, подлежащую иммунизации, обращаться к семейному врачу и соблюдать рекомендованную схему вакцинации.