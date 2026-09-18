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rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 20:55
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В колледжах и профшколах Молдовы занято более 94% мест

В этом году более 18 тысяч молодых людей поступили в профессиональные школы, колледжи и центры передового опыта Молдовы, а около 2,8 тысячи учащихся выбрали дуальное обучение, совмещая учебу с практикой на предприятиях.

В колледжах и профшколах Молдовы занято более 94% мест.
В колледжах и профшколах Молдовы занято более 94% мест.

Об этом сообщает Министерство образования и исследований, передает rupor.md

Интерес к дуальному образованию в стране заметно вырос: количество предложений увеличилось более чем на 34% по сравнению с прошлым годом, а число учащихся, выбравших эту форму обучения, достигло 2 757 человек. Из них 2 184 студента будут осваивать программы среднего профобразования, а 573 — послесредние программы. В этом учебном году будущим специалистам предложили 2 866 мест в рамках дуального обучения.

Дуальное образование дает молодежи возможность получить профессию в реальной рабочей среде. Об этом заявил министр образования и исследований Дан Перчун.

«Дуальное образование дает молодым людям шанс освоить профессию прямо в той среде, где они будут ее практиковать. Они накапливают опыт еще во время учебы, знают реальные требования работодателей и имеют лучшие перспективы трудоустройства после окончания учебы», — отметил Перчун.

По официальным данным на 18 сентября, общая заполняемость учебных мест в учреждениях профессионально-технического образования превысила 94%. Из 19 275 предложенных мест было занято 18 159. Наибольшим спросом пользовались бюджетные места: на них зачислили 11 789 учащихся, что составило почти 97% от общего числа государственных квот.

В секторе среднего профессионально-технического образования заполняемость составила 95,83% (8 299 зачисленных), причем подавляющее большинство студентов (8 029 человек) обучаются на бюджетной основе. В колледжах и центрах передового опыта на программы послесреднего образования поступили около 9,8 тысячи человек, заполнив примерно 93% доступных мест.

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Источник
rupor.md logorupor
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