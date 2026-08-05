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5 Августа 2026, 10:32
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В Кишинёве жители организуют пикет против застройки в районе реки Цыганка

В четверг, в 18:00, жители домов по адресу ул. Андрея Доги, 32/7 проведут акцию протеста против планов застройки территории, прилегающей к реке Цыганка.

В Кишинёве жители организуют пикет против застройки в районе реки Цыганка.
В Кишинёве жители организуют пикет против застройки в районе реки Цыганка.

По словам местных жителей, участок реки, проходящий от улицы Тудора Владимиреску до Каля Мошилор, планируется частично забетонировать для строительства дороги. Жильцы выступают против этих работ, заявляя, что они могут привести к уничтожению природной зоны, вырубке деревьев и нанести ущерб экосистеме.

Как утверждают организаторы акции, в реке обитают утки, а также черепахи, которые, по их словам, относятся к охраняемым видам и занесены в Красную книгу. Жители считают, что реализация проекта может негативно сказаться на среде их обитания.

Организаторы пикета призывают всех неравнодушных жителей города присоединиться к акции и поддержать сохранение реки Цыганка и окружающей её зелёной зоны.

Пикет состоится в четверг, в 18:00, у дома по адресу ул. Андрея Доги, 32/7.

В Кишинёве жители организуют пикет против застройки в районе реки Цыганка

В Кишинёве жители организуют пикет против застройки в районе реки Цыганка

В Кишинёве жители организуют пикет против застройки в районе реки Цыганка

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