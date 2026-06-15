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rupor.md logorupor
15 Июня 2026, 22:35
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В Кишинёве запустили бесплатную горячую линию по вопросам наркозависимости

В Кишинёве запущена бесплатная горячая линия для консультирования и оказания поддержки по вопросам, связанным с употреблением наркотиков и неадекватным поведением.

В Кишинёве запустили бесплатную горячую линию по вопросам наркозависимости.
В Кишинёве запустили бесплатную горячую линию по вопросам наркозависимости.

Эта инициатива, реализуемая мэрией столицы, является частью муниципального плана действий на 2026-2027 годы, передает rupor.md

По данным местных властей, дети, подростки и их родители могут позвонить по номеру (+373) 67 933 933, чтобы получить информацию, консультации и поддержку в ситуациях, связанных с употреблением наркотиков, или для улучшения семейного общения.

Мэрия Кишинёва отмечает, что люди, заметившие тревожные изменения в поведении ребёнка или подростка, могут воспользоваться специализированной психологической помощью, предоставляемой бесплатно и конфиденциально специалистами Главного управления по защите прав детей. Специалисты горячей линии по борьбе с наркотиками принимают звонки с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

В мае муниципальные власти запустили План борьбы с наркотиками на 2026-2027 годы, который включает информационные кампании в школах, обучение учителей и внедрение консультационных услуг для учащихся и родителей. Также планируется создание межотраслевой муниципальной комиссии для мониторинга и предотвращения употребления наркотиков среди молодёжи.

Источник
rupor.md logorupor
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