theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
21 Сентября 2026, 16:01
5 742
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве за неделю задержали 15 человек по делам о наркотиках

Представлена еженедельная сводка столичной полиции о борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

В Кишинёве за неделю задержали 15 человек по делам о наркотиках.
В Кишинёве за неделю задержали 15 человек по делам о наркотиках.

Так, в производстве находятся 23 уголовных дела.

Помимо этого:

  • задержаны 15 человек;
  • из незаконного оборота изъяты синтетические и растительные наркотики на сумму более 450 000 леев;
  • составлено 58 протоколов.

Кроме того, сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 15 человек, у которых были обнаружены запрещённые вещества и приспособления для употребления наркотиков. Было составлено ещё 11 протоколов.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте