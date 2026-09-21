В Кишинёве за неделю задержали 15 человек по делам о наркотиках.

Представлена еженедельная сводка столичной полиции о борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

Так, в производстве находятся 23 уголовных дела.

Помимо этого:

задержаны 15 человек;

из незаконного оборота изъяты синтетические и растительные наркотики на сумму более 450 000 леев;

составлено 58 протоколов.

Кроме того, сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 15 человек, у которых были обнаружены запрещённые вещества и приспособления для употребления наркотиков. Было составлено ещё 11 протоколов.