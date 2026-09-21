21 Сентября 2026, 16:01
5 742
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Кишинёве за неделю задержали 15 человек по делам о наркотиках.
В Кишинёве за неделю задержали 15 человек по делам о наркотиках
Представлена еженедельная сводка столичной полиции о борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.
Так, в производстве находятся 23 уголовных дела.
Помимо этого:
- задержаны 15 человек;
- из незаконного оборота изъяты синтетические и растительные наркотики на сумму более 450 000 леев;
- составлено 58 протоколов.
Кроме того, сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 15 человек, у которых были обнаружены запрещённые вещества и приспособления для употребления наркотиков. Было составлено ещё 11 протоколов.