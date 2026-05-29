29 Мая 2026, 19:52
В Кишинёве продлят график автобуса №31
В Кишинёве на время проведения культурного мероприятия Family Fest изменят работу пригородного автобусного маршрута №31 «улица Тигина — Вадул-луй-Водэ».
Об этом сообщили городские власти, передает realitatea.md
С 30 мая по 1 июня 2026 года для пассажиров введут дополнительные рейсы, а график движения автобусов будет продлён.
Кроме того, на маршруте увеличат количество транспортных единиц, чтобы обеспечить удобный проезд всем желающим посетить фестиваль.
Получить дополнительную информацию можно в Центральной диспетчерской городского автобусного парка по телефону: 022-83-73-17.