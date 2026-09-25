В Кишинёве продавали грунт и древесину без документов: нарушителей оштрафовали.

Сотрудники Инспекции по охране окружающей среды (IPM) Кишинёва выявили ряд нарушений природоохранного законодательства в ходе проверок, проведённых в муниципии Кишинёв.

По данным Инспектората по охране окружающей среды, проверки были направлены на предупреждение и выявление фактов нарушения природоохранного законодательства, передает moldpres.md

«В ходе проверок были выявлены случаи продажи твёрдых полезных ископаемых, плодородной почвы и древесной продукции без документов, подтверждающих их законное происхождение. Кроме того, инспекторы зафиксировали случаи ненадлежащего обращения с отходами», — пояснили в IPM.

По итогам проверок было составлено пять протоколов о правонарушениях, а причастных лиц оштрафовали в общей сложности на 13 500 леев.

Инспекторат по охране окружающей среды предупреждает, что продолжит проверки и мониторинг для предотвращения нарушений и обеспечения соблюдения природоохранного законодательства.