Point.md logoPoint
26 Мая 2026, 14:07
22 360
В Кишинёве обсуждают необычную фреску с "чертом и ноутбуком" в Преображенском соборе

Жители Кишинёва обратили внимание на необычную деталь росписи в Преображенском соборе - на одной из фресок изображён персонаж, похожий на черта, сидящего за ноутбуком.

Необычное изображение вызвало активное обсуждение в соцсетях.

Поводом для дискуссии стала публикация жительницы столицы. Она рассказала, что заметила странный образ на главной фреске храма, расположенного на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Сергея Лазо. По её словам, она так и не смогла выяснить, кого именно изобразил художник и почему персонаж оказался с современной техникой.

Пользователи соцсетей начали выдвигать разные версии - от шуточных предположений о "покровителе айтишников" до рассуждений о символизме современных технологий.

Нынешние росписи собора были созданы в 2006 году и являются современным художественным переосмыслением. 

Источник
