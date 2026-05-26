26 Мая 2026, 14:07
В Кишинёве обсуждают необычную фреску с "чертом и ноутбуком" в Преображенском соборе
Жители Кишинёва обратили внимание на необычную деталь росписи в Преображенском соборе - на одной из фресок изображён персонаж, похожий на черта, сидящего за ноутбуком.
Необычное изображение вызвало активное обсуждение в соцсетях.
Поводом для дискуссии стала публикация жительницы столицы. Она рассказала, что заметила странный образ на главной фреске храма, расположенного на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Сергея Лазо. По её словам, она так и не смогла выяснить, кого именно изобразил художник и почему персонаж оказался с современной техникой.
Пользователи соцсетей начали выдвигать разные версии - от шуточных предположений о "покровителе айтишников" до рассуждений о символизме современных технологий.
Нынешние росписи собора были созданы в 2006 году и являются современным художественным переосмыслением.