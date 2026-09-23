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unimedia.info logounimedia
23 Сентября 2026, 18:26
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В Кишинёве и Бельцах зафиксировали превышение допустимого уровня загрязнения воздуха

Уровень отдельных загрязняющих веществ в воздухе Кишинёва и Бельц 22–23 сентября превысил допустимые нормы.

В Кишинёве и Бельцах зафиксировали превышение допустимого уровня загрязнения воздуха.
В Кишинёве и Бельцах зафиксировали превышение допустимого уровня загрязнения воздуха.

Максимальное превышение — в 3,6 раза — зафиксировали по формальдегиду в столице, передает unimedia.info

По данным ответственных служб, в Кишинёве также наблюдалось повышенное содержание отдельных загрязняющих веществ, а в Бельцах концентрация диоксида азота достигла 1,5-кратного превышения допустимой нормы.

Специалисты отмечают, что превышения санитарных норм были зафиксированы преимущественно в районах с интенсивным дорожным движением.

В последние сутки в регионе сохранялась нестабильная погода. Метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Согласно прогнозу на 23–24 сентября, нестабильная погода сохранится. Это будет способствовать дальнейшему рассеиванию загрязнений, однако специалисты не исключают кратковременных превышений санитарных норм.

При этом ситуация с радиационным фоном остаётся в пределах нормы. Значения гамма-излучения соответствуют естественному радиационному фону.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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