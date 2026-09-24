В Кишиневе жильцу выставили счет за 364 кубометра горячей воды за месяц.

Это случилось после того, как разница между потреблением по общему домовому счетчику, и объемами, заявленными жильцами, была распределена, в том числе, на квартиры с просроченными счетчиками или не предоставившими данные.

Этот случай был представлен Министерством энергетики в проекте, предлагающем изменения в правила выставления счетов за воду, горячую воду и тепловую энергию, сообщает noi.md со ссылкой на bani.md

Согласно проекту, квартиры без счетчиков или с истекшим сроком метрологической поверки будут оплачивать воду по норме потребления на человека только в первые три месяца. По истечении этого периода разница будет распределяться между необорудованными счетчиками помещениями, а если они не покроют всю разницу, остаток будет разделен между всеми квартирами пропорционально заявленному или выставленному потреблению.

Поставщик или дистрибьютор будет обязан уведомить потребителя не менее чем за три месяца до истечения срока метрологической поверки счетчика. При этом общий объем выставленных к оплате услуг не сможет превышать количество, зарегистрированное общедомовым прибором учета.

Министерство также предлагает проверять показания счетчиков и объемы потребления не реже одного раза в шесть месяцев. Сообщаемая разница должна фиксироваться в акте проверки и включаться в следующий счет.

Проблема просроченных счетчиков стоит очень остро. В период с сентября 2023 года по август 2025 года у компании Termoelectrica ежемесячно насчитывалось примерно от 6 400 до 7 700 квартир с истекшим сроком метрологической поверки. В то же время примерно в 100 случаях ежемесячно фиксировались расхождения между реальными показаниями счетчиков горячей воды и задекларированными данными.

Проект также предусматривает новые правила перерасчета счетов. Если ошибка допущена поставщиком, оператором, администратором или управляющим, перерасчет может быть произведен за весь период существования ошибки.

Документ находится на этапе публичных консультаций и был разработан на основе предложений и запросов, поступивших от НАРЭ (ANRE), Termoelectrica и CET-Nord.