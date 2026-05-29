В Кишиневе закроют профучилище для учащихся с особыми потребностями.

Данная инициатива, совместно разработанная министерством образования и исследований и министерством труда и социальной защиты, обусловлена снижением «функциональной актуальности» училища в его нынешнем формате и необходимостью в расширении сети специализированных социальных услуг, передает logos-pres.md

Имущество ликвидируемого учреждения будет разделено между двумя государственными структурами. Учебный корпус на улице Фанталулуй, 8, общей площадью 391,2 квадратных метра, будет безвозмездно передан в управление Министерства труда и социальной защиты для последующей трансформации в Многофункциональный центр социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями. Второй корпус, расположенный на улице Михаила Когэлничану, 83, перейдет в ведение Республиканского центра психопедагогической помощи для расширения и укрепления его инфраструктуры.

Все 117 учащихся, которые на сегодняшний день обучаются в Профучилище (из них 78 человек — с особыми образовательными потребностями), смогут завершить обучение и получить дипломы в данном учреждении до конца июня 2027 года. Начиная со следующих приемных кампаний территориальные структуры психопедагогической помощи должны будут обеспечить профориентацию и распределение абитуриентов с особыми потребностями в другие учреждения профессионально-технического образования Кишинева и Бельц.

Коллекти училища состоит из 49 сотрудников. Персонал переведут в новый центр исходя из производственной необходимости, а в случае невозможности перевода — уволят по сокращению штата.

Профессиональное училище №11 обучает молодых людей с особыми образовательными потребностями в следующих областях: текстильная промышленность (одежда, обувь и изделия из кожи), ремесленные специальности, уход за пожилыми людьми и взрослыми с ограниченными возможностями, электроника и автоматика.