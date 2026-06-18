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omniapres
18 Июня 2026, 20:07
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В Кишиневе выставили на продажу виллу за 5 млн евро: "Похожа на дом Плахи"

В Кишинёве, в престижном районе у Телецентра, продаётся вилла площадью свыше 1 200 квадратных метров на участке в 22 сотки. Стоимость объекта — 5 миллионов евро.

В Кишиневе выставили на продажу виллу за 5 млн евро: &#34;Похожа на дом Плахи&#34;.
В Кишиневе выставили на продажу виллу за 5 млн евро: "Похожа на дом Плахи".

Согласно презентации недвижимости, первый этаж занимает около 450 квадратных метров и включает в себя просторные холлы, две гостевые комнаты, три ванные комнаты, душ и сауну. На втором этаже площадью 330 квадратных метров расположены кабинет, гостевая комната и четыре спальни, пишет omniapres.md

На третьем этаже площадью 295 квадратных метров, обустроены библиотека с камином, две дополнительные комнаты и две ванные. Кроме того, объект включает цокольный этаж (полуподвал) площадью 295 квадратных метров и подвал площадью 185 квадратных метров.

На участке также есть гараж на два автомобиля и отдельное помещение площадью 75 квадратных метров, предназначенное для охраны. Интерьер оформлен в классическом стиле с массивными люстрами, элегантной мебелью и премиальной отделкой.

Объявление быстро привлекло внимание интернет-пользователей, и реакция не заставила себя ждать. Одних впечатлили размеры и роскошь недвижимости.

«Я даже не представляла, что в Молдове есть такие объекты. Кенсингтон и Челси в Лондоне отдыхают по сравнению с Кишиневом», — прокомментировала одна из пользовательниц.

Другие отнеслись к запрашиваемой цене с иронией. «В Молдове нет денег», — написал один из юзеров, в то время как другой спросил: «Похоже на дом Плахи [Плахотнюка], это случайно не его?».

Среди комментариев встречались и саркастические замечания о богатстве, необходимом для такой покупки. «Бедолага. А как он зарабатывает деньги? Рисует их?», — написал еще один пользователь.

Источник
omniapres
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