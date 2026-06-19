19 Июня 2026, 11:55
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В Кишиневе водители устроили ночной дрифт: полиция расследует инцидент
Двое водителей были замечены за выполнением дрифта на кольцевой развязке в Кишиневе.
На видео, снятом ночью и распространенном в социальных сетях, видно, как автомобили дрифтуют на мокрой дороге, передает agora.md
Эти кадры вызвали возмущение в интернете. Пользователи соцсети осудили поведение водителей и призвали власти вмешаться.
Дрифт засняли на пересечении улиц Каля Орхеюлуй, Петриканской и Каля Мошилор.
Национальный инспекторат по общественной безопасности подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов приняли меры и изучают обстоятельства дела.