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agora.md logoagora
19 Июня 2026, 11:55
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В Кишиневе водители устроили ночной дрифт: полиция расследует инцидент

Двое водителей были замечены за выполнением дрифта на кольцевой развязке в Кишиневе.

В Кишиневе водители устроили ночные дрифты: полиция расследует инцидент.
В Кишиневе водители устроили ночные дрифты: полиция расследует инцидент.

На видео, снятом ночью и распространенном в социальных сетях, видно, как автомобили дрифтуют на мокрой дороге, передает agora.md

Эти кадры вызвали возмущение в интернете. Пользователи соцсети осудили поведение водителей и призвали власти вмешаться.

Дрифт засняли на пересечении улиц Каля Орхеюлуй, Петриканской и Каля Мошилор.

Национальный инспекторат по общественной безопасности подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов приняли меры и изучают обстоятельства дела.

Источник
agora.md logoagora
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