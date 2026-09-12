В Кишиневе водитель едва не сбил женщину на пешеходном переходе.

Женщина чудом избежала наезда автомобиля, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.

Момент попал на запись видеорегистратора одной из машин, после чего кадры опубликовали в социальных сетях, пишет protv.md

Инцидент произошел минувшим вечером в столичном секторе Ботаника. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, а автомобиль едва не сбивает ее.

К счастью, водитель в последний момент среагировал. Столкновения удалось избежать в последний момент.