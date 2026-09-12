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protv.md logoprotv
12 Сентября 2026, 12:45
21 908
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В Кишиневе водитель едва не сбил женщину на пешеходном переходе

Женщина чудом избежала наезда автомобиля, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.

В Кишиневе водитель едва не сбил женщину на пешеходном переходе.
В Кишиневе водитель едва не сбил женщину на пешеходном переходе.

Момент попал на запись видеорегистратора одной из машин, после чего кадры опубликовали в социальных сетях,  пишет protv.md

Инцидент произошел минувшим вечером в столичном секторе Ботаника. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, а автомобиль едва не сбивает ее.

К счастью, водитель в последний момент среагировал. Столкновения удалось избежать в последний момент.

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Источник
protv.md logoprotv
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