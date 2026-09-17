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radiomoldova.md logoradiomoldova
17 Сентября 2026, 11:00
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В Кишиневе троих полицейских отправили под суд: они присвоили деньги задержанного

Троих полицейских из Кишинева отправили под суд по делу о присвоении денег, изъятых у задержанного. По данным Антикоррупционной прокуратуры, речь идет о 3 тысячах долларов и более чем 10 тысячах евро.

В Кишиневе троих полицейских отправили под суд: они присвоили деньги задержанного.
В Кишиневе троих полицейских отправили под суд: они присвоили деньги задержанного.

Всего во время личного досмотра у задержанного нашли около 25 тысяч долларов и 14 тысяч евро, пишет radiomoldova.md

По версии следствия, полицейские не внесли всю сумму в документы и не упаковали деньги должным образом. До официального оформления изъятых средств они забрали себе часть денег.

Трое полицейских также проходят по другому уголовному делу. Их вместе с еще тремя сотрудниками Инспектората полиции сектора Ботаника подозревают в систематическом получении взяток от людей, связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. По данным следствия, они требовали и получали от 3 до 10 тысяч долларов — наличными и в криптовалюте.

Первое дело уже направлено в суд. Если троих полицейских признают виновными в злоупотреблении служебным положением, им грозит штраф до 92 тысяч 500 леев или до шести лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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