В Кишиневе стартует летняя оздоровительная кампания для школьников

По данным пресс-службы примэрии Кишинёв, в этом году для школьников подготовлена разнообразная программа, включающая дневные, стационарные, спортивные и тематические лагеря.

Ожидается, что в летней кампании примут участие около 10 тыс. учащихся, передает infotag.md

На организацию детского отдыха муниципальные власти выделили 40 млн леев. Для большинства семей 80% стоимости путевок будет компенсировано из бюджета, а родителям необходимо будет оплатить лишь 20% расходов. 

Более 1 300 детей смогут отдохнуть в лагерях бесплатно. Власти также призвали родителей и представителей местных органов власти проявлять повышенное внимание к вопросам безопасности детей на протяжении всего летнего периода.

