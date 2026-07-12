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rupor.md logorupor
12 Июля 2026, 10:07
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В Кишиневе проходит интронизация нового митрополита Бессарабского Антония

В кишиневском храме «Трёх Святителей» проходит торжественная церемония возведения на престол нового архиепископа Кишиневского, митрополита Бессарабского и экзарха Новых земель Антония.

В Кишиневе проходит интронизация нового митрополита Бессарабского Антония.
В Кишиневе проходит интронизация нового митрополита Бессарабского Антония.

Божественная литургия началась в 08:30, а сама интронизация запланирована на 11:30. Службу возглавляет митрополит Молдовы и Буковины Теофан в сослужении собора иерархов и духовенства, передает rupor.md

В официальном заявлении Бессарабской митрополии отмечается, что приход нового иерарха открывает «новую главу в пастырской и административной деятельности» и призван укрепить позиции Румынской Православной Церкви на территории между Прутом и Днестром.

Что известно о новом главе митрополии:

  • Происхождение: 63-летний уроженец села Хырбовец Новоаненского района Молдовы.

  • Образование: Имеет медицинское образование (Кишинев) и диплом богословского факультета в Яссах.

  • Карьера: С 1995 года занимался развитием церковных медиа и миссионерством. В 2014 году стал викарным епископом Орхейским, а в 2018 году возглавил Бельцкую епархию.

  • Избрание: Синод Румынской ПЦ утвердил его кандидатуру 2 июля 2026 года.

Смена руководства Бессарабской митрополии произошла в экстренном порядке. 3 июня Священный Синод в Бухаресте утвердил отставку прежнего митрополита Петру (Пэдурару).

Официальное прошение об уходе на покой экс-глава церкви подал в конце мая.

Источник
rupor.md logorupor
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