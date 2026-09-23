В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД

В Кишиневе полицейские провели встречу с курьерами службы доставки, чтобы обсудить важность соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге.

В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД.