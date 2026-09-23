theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Сентября 2026, 13:03
1 564
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД

В Кишиневе полицейские провели встречу с курьерами службы доставки, чтобы обсудить важность соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге.

В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД.
В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД.

Доставщикам напомнили о мерах профилактики ДТП, необходимости использования защитной экипировки и строгом выполнении обязанностей участников дорожного движения. Каждая безопасная поездка снижает риски и помогает благополучно добраться до пункта назначения, уточнили инспекторы, пишет rupor.md

Вероятнее всего, эта встреча была инициирована из-за частых жалоб горожан на нарушения ПДД со стороны курьеров.

В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД

В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД

В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте