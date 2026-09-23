23 Сентября 2026, 13:03
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В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД.
В Кишиневе полиция провела беседу с курьерами о соблюдении ПДД
В Кишиневе полицейские провели встречу с курьерами службы доставки, чтобы обсудить важность соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге.
Доставщикам напомнили о мерах профилактики ДТП, необходимости использования защитной экипировки и строгом выполнении обязанностей участников дорожного движения. Каждая безопасная поездка снижает риски и помогает благополучно добраться до пункта назначения, уточнили инспекторы, пишет rupor.md
Вероятнее всего, эта встреча была инициирована из-за частых жалоб горожан на нарушения ПДД со стороны курьеров.