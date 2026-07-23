В Кишиневе откроют два общественных центра для пожилых людей.

Мэрия Кишинева планирует открыть два новых дневных центра для пенсионеров и беженцев в секторах Центр и Чеканы по аналогии с проектом в пригороде Будешты.

Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан во время визита в действующий центр, передает rupor.md

По словам Чебана, пожилые люди в Молдове постоянно нуждаются в поддержке и солидарности со стороны общества. Градоначальник выступил за объединение усилий и предоставление экспертизы, чтобы заложить основу для прочной сети подобных социальных учреждений по всему муниципию. Как уточнили в мэрии, новые объекты в секторах Центр и Чеканы будут по модели уже работающего центра в Будештах.

Дневной центр для людей преклонного возраста и беженцев в Будештах открылся в декабре 2022 года благодаря совместным усилиям мэрий Кишинева и Будешт.

Особенности и услуги центра в Будештах:

Бенефициары: Центр стал «вторым домом» для пожилых людей в возрасте от 67 до 84 лет из самих Будешт, окрестных сел, а также для беженцев из Украины.

Бесплатный досуг и обучение: Для посетителей организуют курсы английского языка, занятия по цифровой грамотности, уроки шахмат, кружки вязания крючком и музыкальные секции.

Социализация: Пенсионеры общаются с молодежью, участвуют в культурных мероприятиях и выставляют свои ремесленные работы и творческие номера на городских площадках.

Спорт: При поддержке мэрии столицы при центре обустроили фитнес-площадку, предназначенную исключительно для пожилых людей.

Совокупные инвестиции мэрии Кишинева в строительство центра в Будештах и оснащение спортивной площадки превысили 2,5 миллиона леев.

«Этими результатами мы доказали, что вложенные деньги того стоили», — подчеркнула мэр села Будешты Нина Костюк.